Tehlike çanları çaldı

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 300 bin metrekare alanda inşa edilecek 19 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi, şehirdeki riskli binaları gündeme getirdi. Antalya Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde 'riskli yapı' sayısının 8 bin 716 olduğu belirlendi. 21 MAHALLE RİSKLİ KONUMDA Antalya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, il merkezi bazında yapılan incelemeler neticesinde Muratpaşa ilçesinde 13, Kepez ilçesinde de 9 mahallede 'Riskli Alan
Tespit' çalışmalarına başlanılması gerektiği sonucuna ulaşıldığını vurguladı. Altınay, bu tespitlerin ilgili belediyelere de bildirildiğini belirterek, bugüne kadar bir cevap alamadıklarını açıkladı. 87 MİLYON lira KİRA YARDIMI
Altınay, Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun temel amacının afet riski altındaki alanlarda bulunan riskli yapıların yıkılarak güvenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Altınay, "Riskli yapı tespiti aşamasında, tespit edilen yapılarını yıkımında, çalışmalara karşı olan malik ve binada oturanların engellemelerine karşı yönetmelikte belirtilen hususlar yetersiz kalıyor. Kanunun özü anlaşma usulüdür. Anlaşma yolu ile riskli yapısını yıktıranlara kredi desteği, konut ve işyeri tahsisi, kira yardımı gibi destekler veriliyor" dedi. Altınay, 2017'de Antalya'da 87 milyon 608 bin lira kira yardımı yapıldığına dikkat çekti. İŞTE RİSKLİ MAHALLELER
Riskli mahallelerin listesine SABAH Akdeniz ulaştı. Buna göre, acil olarak tespit çalışması yapılması gereken mahalleler, "Muratpaşa ilçesinde Güvenlik, Üçgen, Memurevleri, Altındağ, Deniz, Kızılsaray, Kışla, Elmalı, Yüksekalan, Balbey, Sinan, Haşim İşcan ve Gençlik Mahalleleri ile Kepez ilçesi Fatih, Göçerler, Çamlıbel, Esentepe, Çankaya, Erenköy, Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Kanal Mahalleleri" olarak sıralanıyor.