Yine bildik manzara

Antalya
'da önceki akşam saatlerinde başlayan yağmur, il merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 24 saat içinde kent merkezinde metrekareye 149 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Dün gün boyu aralıklarla devam eden yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Ana arterlerde biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle Gazi Bulvarı, Yeni Sanayi Kavşağı ve Hürriyet Caddesi'nde kilometrelerce kuyruk oluştu. Konyaaltı ilçesinde Liman ve Hurma mahallelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 40 EV SU ALTINDA KALDI
İtfaiye yetkilileri ise 40 evin yağmur sularından etkilendiğini kaydetti. Dutlubahçe Mahallesi'nde ise ters dubleks tabir edilen iki dairede su seviyesi 30 santimetreye ulaştı. Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde ise doğalgaz çalışması nedeniyle üzeri yeni kapatılan kanallarda çökmeler meydana geldi. Çukurlara düşen araçlar mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına çekiciler koştu.