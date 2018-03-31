Bıçaklamaya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Antalya
'DA, para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği Ş.K.'yi (28), vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralayan kuaför Musa Sarı (21), 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Olay, geçen yılın ekim ayında, Kepez ilçesine bağlı Göksü Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaförlük yapan Musa Sarı, para karşılığı anlaştığı Ş.K. ile cinsel ilişkiye girmiş, aralarında çıkan tartışmanın ardından Musa Sarı, yanında taşıdığı bıçakla Ş.K.'yi 6 yerinden bıçaklayıp, kaçmıştı. Olayla ilgili Antalya
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen dava, üçüncü duruşmada karara bağlandı. KARAR VERİLDİ
Sarı, kendisine hakaret ettiği için Ş.K.'yi bıçakladığını belirtirken Ş.K. ise "Sanık, benden verdiği parayı geri istedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine bıçağı çıkarıp 6-7 kez sapladı" dedi. Mahkeme heyeti, Musa Sarı'yı 'kasten insan öldürmeye teşebbüs'ten önce ömür boyu hapse mahkum etti, ardından indirimlerle cezayı 8 yıl 9 aya düşürdü.