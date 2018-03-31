Şimşek inanıyor

SÜPER Lig
'de 27'nci haftada cumartesi gününün kapanış maçı Beşiktaş
ile Aytemiz Alanyaspor
arasında oynanacak. Ligde 3'üncü sırada bulunan ve üst üste 3'üncü şampiyonluk peşinde koşan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında aldığı yenilgiyi, Antalya
temsilcisi karşısında telafi etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta sakat futbolcu bulunmamasına rağmen Medel, Adriano ve Quaresma cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. ALANYA'DA 3 EKSİK VAR
Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattından kurtulan Aytemiz Alanyaspor da Beşiktaş deplasmanından en az 1 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Turuncu yeşilli ekip alınacak her puanın öneminin farkında. Alanyaspor'da cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Remy Riou, Berkan Emir ve Birol Parlak forma giyemeyecek. MAÇIN HAKEMİ ŞİMŞEK
Vadefone Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleye Aytemiz Alanyaspor'un kalede Haydar Yılmaz, savunmada Gassama, Wellinton, Tzavellas, N'Sakala, ön liberoda Isaac Sackey ve Taha, orta alanda Lucas Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, forvette ise Mbille Etame veya Douglas 11'i ile çıkması bekleniyor. Zorlu 90 dakikayı Trabzon bölgesi hakemi Barış Şimşek yönetecek