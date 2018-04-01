Cinayette iz takibi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart'ta ormanlık alanda çoban köpekleri tarafından toprağa gömülü cesedi bulunmasının 23 yaşında 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın katil veya katilleri kan izinde bulunacak. Polis, ilçede şüpheli gördüğü 28 kişinin kan örneğini aldı.

KARŞILAŞTIRILACAK

Cinayeti aydınlatması için kurulan özel ekibin, Kandak'ın cesedi üzerindeki kan lekesi tespit ettiği belirlendi. Polis, 28 kişinin kan örnekleri kriminal incelemeye gönderdi. İncelemenin birkaç gün içinde sonuçlanacağını belirten ekipler, "Cinayetin aydınlatılması ile en önemli ayrıntıya ulaştık" dedi.