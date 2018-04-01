Eski sitede otopark isyanı

Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediyesi Meltem Mahallesi'nde Batıkent Sitesi'nin otoparkını yıkınca ortalık karıştı. Site içindeki alanı 30 yıldır otopark olarak kullandılarını belirten site sakinleri, belediyenin park yapım gerekçesiyle kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

PARK ÇOK OTOPARK YOK

60 konutlu sitede araçlarını park edecek yer kalmadığını çevredeki caddelere araçlarını park etmek zorunda olduklarını söyleyen Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Taşbaş, "Bu tamamen keyfi bir çalışma" dedi. Otopark olarak kullanılan alanın , hazine malı olduğunu ve yeşil alan olarak ayrıldığını söyleyen site sakini Ayşen Çelik, "Parktan çok otoparka ihtiyaç var" diye konuştu. Şaban Aydostan ise, "Halka hizmet için gelenler, halkı kendilerine hizmet ettiriyor. Bizim ihtiyacımız park değil. Bu kadar kişi araçlarımızı yol üstüne mi park edeceğiz" ifadelerini kullandı. Muratpaşa Belediyesi'nin vatandaşa kendilerini Sayıştay denetçilerinin zorladığını iddia ettikleri ileri sürüldü.