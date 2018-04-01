Manavgat’a yat limanı

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı İnanç Kendiroğlu, Manavgat'a 800 yat kapasiteli yat limanı yapılacağı müjdesini verdi. Manavgat'ta bir otelde düzenlenen ve 250 denizcinin katıldığı birlik ve dayanışma yemeğinde konuşan Kendiroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Manavgat'a yapılacak olan yat limanın projesinin hazırlandığını açıkladı.

YATLARA PLAKA GELİYOR

Kendiroğlu, 410 bin metrekarelik alanda yapılacak yat limanı için ırmak ağzında düzenleme yapılacağını, koruma levhaları ile bariyerler konulacağını ve insan kaçakçılığını önlemek için ırmak giriş çıkışlarında harekete duyarlı kameraların yerleştirileceğini açıkladı. Kendiroğlu, yat ve teknelere plaka tanıma sisteminin uygulanmaya da pilot olarak Manavgat'ta başlanacağını bilgisini verdi.