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Melekler lige döndü

Kadınlar ’nde 4 puan farkla liderliğini sürdüren Muratpa Belediyespor bugün İzmir Büyükşehir’i konuk ediyor

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Melekler lige döndü

Kadınlar 'nde 31 puanla, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Kastamonu Belediyespor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren , bugün oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediye maçıyla lige dönüş yapıyor Milli maçlar nedeniyle lige verilen yaklaşık 1 aylık aranın ardından galibiyet için parkeye çıkacak olan Paşa'nın Melekleri'nde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bugün saat 15.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda başlayacak karşılaşmayı Ankara bölgesinden İsmail Doğan ve Küntay Taşkın yönetecek.

SIRADA KUPA VAR
Paşanın Melekleri, lig maçının ardından çeyrek final ilk maçı için kampa girecek. Muratpaşa, çeyrek final ilk maçında kendi evinde ile 4 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de karşılaşacak.

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Melekler lige döndü
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