Nisan’da ADT’den 5 oyun

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), bu ay komedi ağırlıklı 5 oyun sahneleyecek. ADT, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Nisan ayında çocuk oyunları 'Midas'ın Kulakları' ve 'Sihirli Köpek'in yanı sıra 'Windsor'un Şen Kadınları', 'İbişin Rüyası' ve Gökten Yağar Gibi' adlı oyunları sahneleyecek. ADT İstanbul Devlet Tiyatrosu da 'Hamlet' adlı eseri izleyiciyle buluşturulacak.

DOLU DOLU PROGRAM

ADT'nin Nisan ayı programı şöyle: "Midas'ın Kulakları (Ç.O): 1-8 Nisan saat 14.00, 10 Nisan saat 11.00, Windsor'un Şen Kadınları: 4-5-6 Nisan saat 20.00, 7 Nisan saat 15.00-20.00, İbiş'in Rüyası : 11-12-13-14 Nisan saat 20.00, Gökten Yağar Gibi: 18-19- 20 Nisan saat 20.00, 21 Nisan saat 15.00-20.00, Sihirli Köpek (Ç.O): 22-23 Nisan saat 14.00, 24 Nisan saat 11.00, Hamlet (İstanbul Tiyatrosu): 26-27-28 Nisan saat 20.00."