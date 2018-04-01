Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Nisan’da ADT’den 5 oyun

’da ’den 5 oyun

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Nisan’da ADT’den 5 oyun

Antalya (), bu ay komedi ağırlıklı 5 oyun sahneleyecek. ADT, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde ayında çocuk oyunları 'Midas'ın Kulakları' ve 'Sihirli Köpek'in yanı sıra 'Windsor'un Şen Kadınları', 'İbişin Rüyası' ve Gökten Yağar Gibi' adlı oyunları sahneleyecek. ADT Devlet Tiyatrosu da 'Hamlet' adlı eseri izleyiciyle buluşturulacak.

DOLU DOLU PROGRAM
ADT'nin Nisan ayı programı şöyle: "Midas'ın Kulakları (Ç.O): 1-8 Nisan saat 14.00, 10 Nisan saat 11.00, Windsor'un Şen Kadınları: 4-5-6 Nisan saat 20.00, 7 Nisan saat 15.00-20.00, İbiş'in Rüyası : 11-12-13-14 Nisan saat 20.00, Gökten Yağar Gibi: 18-19- 20 Nisan saat 20.00, 21 Nisan saat 15.00-20.00, Sihirli Köpek (Ç.O): 22-23 Nisan saat 14.00, 24 Nisan saat 11.00, Hamlet (İstanbul Tiyatrosu): 26-27-28 Nisan saat 20.00."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nisan’da ADT’den 5 oyun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN