Türk usulü kutlama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geleneksel Türk sporlarının ve kültürünün yaşatılmaya çalışıldığı Manavgat Gökbörü Atlı Spor Kulübü tarafından baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı eski Türk usullerine göre kutlandı. Evrenseki'deki etkinliğe, Antalya'da yaşayan Kırgız, Kazak, Azeri ve Özbekler de katıldı. Canlı müzik dinletisi, Türk boylarının takdimi, Nevruz ateşinin yakılması, Şaman duası, geleneksel Türkistan pilavı ikramı ile devam eden etkinlikte, Türk Dünyası geleneksel oyunları halat çekme, çuval yarışı, mendil kapmaca, kör ebe gibi çeşitli oyunlar oynandı.

TÜRK SPOR OYUNLARI

Manavgat Gökbörü Atlı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çolak, kulüp olarak geleneksel Türk sporlarını ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Çolak, Türk spor dalları arasında yer alan Kız Kumay, Er Eniş, Mangala, Osmanlı Hun Yayı ve okçuluk gibi spor dallarını da yapmaya çalıştıklarını belirtti.