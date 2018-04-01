Yüzümüz güldü

Süper Lig'in 27'nci haftasında alt sıraların en kritik maçlarından birinde Antalyaspor, Bursaspor'u konuk etti. Maçın ilk tehlikeli şutu 5'inci dakikada Bursaspor'dan geldi. Ekoko'nun şutu, direği sıyırarak auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarım saati sona erdiğinde iki takım da pozisyon bulamamıştı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 30'uncu dakikasında Jevtovic'in soldan ortasını Deniz kontrol etti, vuruşunu Harun çeldi ama Maicon önüne düşen topu filelere göndererek Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 38'de kaleyi yoklayan bu kez Jevtovic oldu ama çerçeveyi tutturamadı. İlk 45 dakika Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DENİZ'DEN TARİHİ GOL

Karşılaşmanın ikinci yarısına da Antalyaspor hızlı başladı. 50'nci dakikada Deniz Kadah'ın filelere gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 6 dakika sonra Doukara rakibini çalımlayıp ceza alanına girdi ve sert vurdu ama direğin 1 karış üzerinden top auta gitti. Bursaspor beraberlik için yüklenirken Antalyaspor savunması dikkatliydi. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ceza alanı içine gelen ortayı geriye doğru bırakan Doukara oldu. Deniz Kadah gelişine mükemmel vurup 90'dan filelere gönderdiği topla kırmızı beyazlıları 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmayınca mücadele Antalyaspor'un 2-0 galibiyetiyle tamamlandı. Antalyaspor 31 puana çıkarken Bursaspor 33 puanda kaldı.

TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'i bir oyuncu değişikliğiyle aynen dünkü maçta da oynattı. Kasımpaşa maçında cezalı Hakan Özmert'in yerine Yekta'yı oynatan Hamzaoğlu, bu kez cezalı Yekta'nın yerine Hakan'a şansı verdi.

BAŞKAN KONUK'A VEFA

Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk'un ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında buluşan ailesi, yakınları ve taraftarlar dua okuyup Konuk'u andı. Bursaspor maçı öncesi de Konuk'un son röportajı yayınlandı ve saygı duruşu yapıldı.

900'ÜNCÜ GOL DENİZ'DEN

Antalyaspor'un Süper Lig'de kaydettiği 900'üncü golün altına Deniz Kadah imzasını attı. Düne kadar Süper Lig'de 898 gol atan kırmızı beyazlıların 899'uncu golünü Maicon Marques kaydederken Brezilyalı futbolcu bu sezon 5'inci golünü attı. 900'üncü gol ise Deniz Kadah'tan geldi.