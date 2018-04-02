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Metrosu’nda otizm farkındalık etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya ’nde Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) gönüllüleriyle birlikte Adana Metrosu’nda müzikli etkinlik düzenledi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:25
Adana Metrosu’nda otizm farkındalık etkinliği

1-5 yaş arasındaki çocuklarda sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, ancak erken tanı ile tedavi edilebilen otizme karşı farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte metro yolcularına otizmle ilgili broşürler dağıtıldı.

Metroya binen ZİÇEV gönüllüleri ve otizmli çocuklar, 13 kilometrelik güzergah boyunca gitar eşliğinde şarkılar söyleyip, farkındalığı arttıran broşürler dağıttı.

ZİÇEV gönüllüleri, otizmin sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, beyin gelişimini engelleyen nörobiyolojik bozukluk olduğunu belirtip, erken tanı, eğitim ve aileye doğru danışmanlık verildiğinde bireyin bağımsız yaşayabilme düzeyine gelebildiğini anlattı. ZİÇEV yöneticileri, farkındalık etkinliğine desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

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Adana Metrosu’nda otizm farkındalık etkinliği
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