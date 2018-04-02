Antalya Kent Müzesi projesi ilerliyor

Antalya Kent Müzesi Projesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. Türkiye'nin en büyük kent müzesi projesinde yoğun bir çalışma yapılıyor. Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez bir stadyum yeşil alana ve meydana dönüştürülmek üzere yıkılmıştı.



MEYDAN ALTI OTOPARK

Yıkılan eski stadyum yanında açık otopark olarak kullanılan alan, yeni projede meydan olarak düzenlenirken, otopark da yer altına alındı. 3 katlı, 20 otobüs ve 220 araç kapasiteli olacak yer altı otoparkının kaba inşaatı tamamlandı. Yangın, elektrik tesisatı gibi mekanik imalatlar devam ediyor. Proje tamamlandığında alanın üstü meydan, altı otopark olacak. Meydan düzenlemesinde yürüyüş yolları, gölgelikler, oturma grupları ile birlikte kafeteryalar da yer alacak. 31 bin 500 metrekarelik eski stadyum alanının tamamı yeşil alan ve meydan düzenlemesi olarak Karaalioğlu Parkı ile bütünleşecek.



NOSTALJİK TRİBÜN ORTAYA ÇIKTI

Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez bir stadyum yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılmıştı. Stadın, efsaneleşen açık tribün kısmı nostaljik bir tarihi miras düşünülerek mimarisine uygun yeniden inşa edildi. Kaba inşaatı tamamlanan ve ince işçiliğin devam ettiği nostaljik açık tribünün de silueti ortaya çıktı. 900 kişi kapasiteli olacak tribün hem nostalji yaratacak hem de açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca vatandaşların güneşten çok etkilenmemesi için de tribünün üstü de kapanacak. Projede yer alan ve kaba inşaatı tamamlanan süs havuzunda da ekipler kaplama çalışmasına başladı. Peyzaj alanı, yürüyüş yolları, yeşil alanların imalat çalışmaları aralıksız sürüyor.



GEÇMİŞİN YAŞAM VE KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK

Antalya Kent Müzesi Projesi kapsamında toplam 73 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme yapılıyor. Karaalioğlu Parkı, Büyükşehir Belediyesi Eski Hizmet Alanı, Kapalı Spor Salonu ve yıkılan Atatürk Stadyumu alanında gerçekleştirilen düzenleme ile Antalya yeni bir yaşam alanı kazanacak. Kentlilik bilinci oluşması, kent kültürünün gelecek nesillere aktarılması için büyük bir önem taşıyan Antalya Kent Müzesi Projesi, sürekli ve geçici sergilere ev sahipliği yapacak.

Yayınları, konferansları, konserleri, kursları, gezileri, yerel yemekler sunacak lokantası, yörenin halk sanatı ürünleri ve başlıca tarihi eserlerinin replikalarının yer alacağı hediyelik eşya mağazalarıyla da zengin bir yelpaze sunacak. Proje aynı zamanda bir buluşma noktası, bir iletişim, eğitim ve kültür merkezi haline dönüşecek.

