Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması

’da 975 polisle huzur uygulaması

'da polis tarafından kent merkezindeki umuma açık bölgelerde eş zamanlı 975 polisle güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:41
Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinin yol, sabit nokta ve umuma açık bölgelerinde iki aşamalı ve eş zamanlı olarak 160 ekip, 975 personelle "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2018-2) gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 3 bin 785 araç sorgulandı, 14 şahıs yakalanıp 1 kişi ise gözaltına alındı. Adli ve idari işlem yapılan 3 şahsa 124 lira para cezası kesilirken, toplamda 154 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 4'üne 3 bin 813 lira cezai işlem uygulandı, bir araç ise trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 79 işyerinde de arama ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da 975 polisle huzur uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN