ATSO’da grup savaşları

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim tarihi yaklaşırken, kulisler kızıştı. 7 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçimlerde mevcut başkan Davut Çetin
, Antalya Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Ali Bahar
ve ATSO
eski Başkan Yardımcısı Güray Parlak gruplardan çıkma savaşına girdi. Yaklaşık 30 bin üyenin sandık başına gideceği seçimde, 49 meslek komitesinde 269 üye seçilecek. Ardından üyeler önce 110 meclis üyesini, son aşamada da meclis üyeleri 11 kişilik yönetim kurulunu ve meclis başkanını belirleyecek. ATSO'yu 4 yıl yönetmeye talip olan isimler önce komitelerinden seçilmenin telaşını yaşamaya başladı. EN RAHAT ÇETİN
Davut Çetin'in motorlu taşıt parça ve aksesuarları, bakım ve onarımı başlıklı 34'üncü gruptan çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Ali Bahar ve Güray Parlak için komitelerindeki durum ise o kadar parlak değil. Bahar'ın karşısında Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut'un başını çektiği grup yer alıyor. Bahar'ın kaybetme ihtimaline karşın B ve C planları hazırladığı konuşuluyor. Bahar'ın Hayvancılık ve Hayvansal Ürünler başlıklı 2'nci meslek komitesinden seçilememe ihtimaline karşın, sigortacılıktan meclise girmenin hesaplarını yaptığı ileri sürülüyor. ŞANSINI ZORLUYOR
Bahar'ın Metal, Makine ve Teknik İmalatı başlıklı 21'inci Grup'tan şansını zorlayabileceği iddiası da gündemde. Güray Parlak'ın durumu ise daha da zor gibi görünüyor. Restoran, Yiyecek İçecek ve Eğlence Hizmetleri başlıklı 37'inci grup, 'ölüm grubu' olarak gösteriliyor.