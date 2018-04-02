Cep telefonu kulak sağlığını bozabilir

Op. Dr. Oğuz Yılmaz, kuş sesi, ıslık sesi, cırcır böceği sesi, zil sesi gibi ifade edilen kulak çınlamasını genellikle basit bir sağlık sorunu gibi görülse de bazı durumlarda önemli bir hastalığın habercisi olabileceğini kaydetti. Kulak çınlamasının cep telefonu ile konuşma süresinin artması, yüksek seste müzik dinleme ve sigara kullanımıyla ortaya çıkabildiğine değinen Dr. Yılmaz, "ilerleyen yaşla birlikte görülme oranı da artan sorunun, çeşitli yöntemlerle tedavi edilebildiğini ifade etti.

'YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR'

Kulak çınlamasının genellikle erişkinlerde görüldüğünü vurgulayan Dr. Oğuz Yılmaz, "Bir hastalık değildir, işitme sisteminde meydana gelen bir bozukluğun belirtisidir. Toplumda yaklaşık yüzde 10 oranında kulak çınlaması sorunu yaşanmaktadır. Çınlama sürekli hale geldiğinde; uykusuzluk, dikkat bozukluğu, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir" dedi.

'HASTANIN ÇINLAMA ÖYKÜSÜ TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ'

Çınlamanın tanısının işitme testiyle konulduğuna işaret eden Dr. Yılmaz, "Bunun yanında sistemik hastalıkları tespit edebilmek için kan tahlili, damarsal anomaliler için doppler USG'ye başvurulur. Eğer tek kulakta çınlama varsa tümör olasılığı düşünülerek MRG çektirilebilir. Ancak çınlamanın teşhisinde en önemli faktör çınlamanın öyküsüdür. Her hastada farklı özelliklerle kendini gösterebilir" diye konuştu.

'CEP TELEFONU NEDEN OLABİLİR'

Kulak çınlamasının pek çok nedeni olabileceğini vurgulayan Dr. Oğuz Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kulak kiri, kulak enfeksiyonları, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak kemikçiklerinde kireçlenme, alerji, tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü, bazı tümörler, şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, aspirin ve benzeri ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar, çeşitli antibiyotikler, bazı depresyon hastalıkları, damarsal hastalıklar, sigara kullanımı bu nedenler arasında sayılabilir. Yaşa bağlı işitme azlığı ve stres de çınlamaya neden olan en önemli etkenlerdir. Cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek kulak çınlamasını tetiklediği gibi sigara kullanımı da çınlama faktörlerinden biridir."

Dr. Yılmaz, çınlamayla birlikte, çınlamanın dirençli bir şekilde ilerlemesi, baş ağrısı, bulantı ve kusma, baş dönmesi, işitme azlığı, denge bozukluğu, yüz felci görülmesinin tümöre işaret ettiğinin göstergesi olduğuna değindi.

ÇINLAMA TERAPİSİ İLE KULAK ÇINLAMASI GERİ PLANA ATILIYOR

Nedeni bulunamayan çınlamalarda, hastaya gürültüden korunma, nikotin-kafein-alkol içeren yiyecek ve içeceklerden kaçınma gibi önerilerde bulunulduğunu anlatan Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda iç kulağın kan dolaşımını düzenleyici ilaçlar verilerek çınlama giderilmeye çalışılır. Ayrıca çınlama eğer sessiz ortamlarda artıyorsa, uyku sırasında sevilen bir müzik dinlenebilir. Hasta bu uygulamalardan yarar görmediyse çınlama terapisi (maskeleme) önerilir. Bu yöntemle çoğu hastada olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Bu tedavide hastaya rahatsız edici olmayan nitelikte bir arka plan gürültüsü verilerek dikkatin dağılması sağlanır, kulak çınlaması geri plana atılarak rahatsız edici olmaktan çıkartılır ve hasta tarafından işitilmez."