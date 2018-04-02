CHP hayal aleminde

AK Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş
, CHP
'nin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hayal kurmaması gerektiğini söyledi. AK Parti Muratpaşa 4. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti İl Başkanı Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ile ilgili açıklamalarına cevap verdi. HEM HİZMET ETTİ HEM DE BORÇ ÖDEDİ
Menderes Türel'in göreve gelir gelmez hem hizmet ürettiğini hem de Akaydın'ın belediyeyi soktuğu borçları ödediğini belirten Taş, "Türel Başkanımızın vizyon projelerine ilişkin tek kelime ettirmedik, ettirmeyiz. Antalya
'mızın marka değerini yukarıya taşıyacak vizyon projelere desteğimiz tam. Tabi hayal kurmak herkesin hakkı. Biz mahalle mahalle köy köy gezerek hizmetlerimizi anlatmaya devam edeceğiz" dedi. AKAYDIN'I UNUTTULAR
İl Başkanı Taş, "Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ile ilgili en son hayal kurması gereken CHP'nin bugün maalesef 5 yıllık Mustafa Akaydın
dönemini unutarak yeniden hayaller kurduğunu görüyoruz. O malum zihniyetin şehrimize tek çivi dahi çakmadan nasıl borç batağının içine soktuğunu tüm Antalyalı hemşerilerim çok iyi biliyor" dedi.