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Günısı tehlikesi

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Günısı tehlikesi
TÜRKİYE'DE güneş kolektörleri aracılığıyla sıcak suyun elde edildiği en önemli bölge olan Akdeniz'de, periyodik bakımı yapılmayan günısı sistemlerinin, verim kaybına ve hastalığa neden olduğu belirtildi.

BAKIMA ÖNEM VERİLMİYOR
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, en az günısı kadar su tesisatına giden boruların yalıtımının da önemli olduğunu söyledi. Kapalı devre günısıların daha hijyenik olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, "Lejyoner hastalığı daha çok 60 derecede suyun sabit beklemesiyle oluşuyor. 60 derece sıcaklıkta sabit bekleyen bir su her zaman hastalık üretir. Kapalı sistemlerde sıcaklık 90 derecelere çıkıyor, hatta kaynayabiliyor. Açık devre birçok gün ısıda lejyoner hastalığı gündemde diyebiliriz" diye konuştu.
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Günısı tehlikesi
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