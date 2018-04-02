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yla gönderilen kan tüplerinden çıktı

'da yla gönderilen 35 kan tüpü içerisine konulmuş ele geçirildi. Uyuşturucuları teslim almaya gelen şahıslar polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:01
Kargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, ticareti yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Konyaaltı ilçesindeki bir firmasının deposunda dedektör köpeğiyle arama gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, depodaki bir kolide 35 kan tüpünde 105 gram sentetik uyuşturucu tespit etti. Bunun üzerine firmada kargoyu almaya gelecek olan şahısları bekleyen ekipler, teslimata gelen A.C. (25) ve R.K.'yi (26) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktı
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