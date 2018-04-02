Kepez Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Kepez Belediyesi'nin Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bu yıl ilkini düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, kitapseverlerin akınına uğradı. Antalya'nın dört bir yanından vatandaşların ziyaret ettiği fuarda, 152 yayınevi ve 134 yazar ağırlanıyor. 29 bin m2 alana sahip kongre merkezi, 8 Nisan'a kadar kitap fuarına ev sahipliği yapacak.

OKUMA ALIŞKANLIĞI ARTACAK

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fuara gösterilen ilginin mutluluk vesilesi olduğunu belirtti. Başkan Tütüncü, "Antalya'da kitap sevgisini aşılamak, kitap okuma alışkanlığını arttırmaya vesile olmayı hayal etmiştik. Artık Kepez'de kitap fuarlarının yapıldığı bir yer olarak anılacak. Bu fuarı hep birlikte yaptık. Kitap fuarının gelecek yıl daha da büyümesi için daha fazla katılım bekliyoruz" diye konuştu.

KEPEZ'DE ÖNEMLİ BULUŞMALAR YAPILIYOR

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nin fuar ve kongre gibi buluşmalara ev sahipliği yapmasından dolayı ayrıca memnun olduklarını vurgulayan Tütüncü, göreve gelmeden önceki Kepez ile şimdiki Kepez'i kıyasladı. Göreve gelmeden önce hiç kültür sanat etkinliği yapacak mekan olmadığını hatırlatan Başkan Tütüncü, günümüzde ise kazandırdıkları 50'ye yakın açık alan ve salonlarda aynı anda 45 bin kişiyi misafir edebileceklerini söyledi.

ZİYARETÇİLER MEMNUN KALIYOR

Ziyaretçiler fuar boyunca düzenlenen 134 yazarın imza gününe, 48 söyleşi ve 8 atölye çalışmasına katılırken, yeni çıkan kitaplara da kolaylıkla ulaşabiliyor. Kimi ziyaretçi fuar alanının genişliğinden ötürü rahat gezilebilirliğinden memnun kaldığını ifade ederken, kimisi fazlasıyla yayınevi ile yazarın bir araya getirilmesini, kimisi de istediği türde kitap bulabilmesinden dolayı fuara emeği geçenlere teşekkür etti.