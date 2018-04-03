Bunun adı vicdansızlık

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde bir ağacın altında çarşafa sarılı vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu. ÇARŞAFA SARMIŞLAR
Dün sabah saatlerinde Manavgat'ın Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bir ağacın altından gelen bebek sesini duyan bir kadın, çarşafa sarılı vaziyette erkek bebek buldu. Kadının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının kucağındaki çıplak vaziyette çarşafa sarılı ve göbek bağı henüz kesilmemiş yeni doğmuş erkek bebeği görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bebeği Manavgat Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Manavgat Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde kuvöze alınan ve yeni doğduğu belirlenen bebeğe hemşireler sahip çıktı. Bebeğe, hastaneye getiren askerlerin ismi olan Abdullah Samet adı koyuldu. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İçe Müdürlüğü'ne bilgi verdi. DEVLET KORUMASINDA
Vicdansız anne ve babayı arayan jandarma, bölgedeki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Aile ve Sosyal Politikalar İçe Müdürlüğü yetkilileri, bebeği terk edenlerin bulunmaması halinde devlet koruması altına alınacağını açıkladı.