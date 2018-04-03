Hemşire adaylarının ilk hastane deneyimi

AÜ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemi teorik dersler ve laboratuvar çalışmaları sonunda ilk kez hastane uygulamasına çıktı.

Hemşirelik bölümünün ilk öğrencilerini uygulama alanlarında görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, bakımı ilke edinen, insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, değişime açık, liderlik özellikleri olan, araştırmacı ve sorgulayıcı, disiplinler arası çalışabilen, yasal ve etik ilkelere bağlı mezunlar vermenin öncelikli hedefleri olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Öncel, "Öğrencilerimizin hayatlarında iz bırakacak ilk hastane deneyimleri için bize destek olan Hastane Yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın verimli ve etkin bir uygulama dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

