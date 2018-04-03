Klasikler Kepez’de buluştu

Antalya
Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde klasik Mercedes otomobil tutkunlarının yer aldığı W115 Club ile Antalya Mercedes Garaj
işbirliği ile 'Mercedes Buluşması' düzenlendi. Dokuma Parkı'nda düzenlenen etkinlik klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Klasik Mercedes tutkunları çok sevdikleri otomobillerini Antalyalılar için sergiledi. Önce Murat 124'lerle başlayan, Jawa ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asfalt yollarında gezen klasiklerle devam eden buluşmalar, bu kez de klasik Mercedes araçların bir araya getirildiği Şehrin Yıldızları adlı etkinlikle devam etti. 110 OTOMOBİL SERGİLENDİ
Mercedes- Benz W 115- Club Antalya ile Antalya Mercedes Garaj adlı klasik otomobil tutkunlarından oluşan dernekler, en eskisi 1958 model'den başlayan 2000'li yılların modellerine kadar 110 farklı araç sahibini buluşturdu. Model yılından başlayarak sıralanan araçların sahipleri de, otomobiller konusunda meraklıları bilgilendirdi.