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ODTÜ öğrencilerin "Döşemealtı" araştırmaları

'nin (ÖDTÜ) Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım Stüdyosu Öğrencilerinin, Döşemealtı'nda yürüttüğü “Çeper Şehirciliği” konulu tasarım araştırmalarının ilk dönem çalışmalarını tamamladı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:57
ODTÜ öğrencilerin Döşemealtı araştırmaları

Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım Stüdyosu öğrencileri, Ekim ayında planlama projesi yapmak, bilgi toplamak ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere Döşemealtı'na gelmişti. Doç. Dr. Olgu Çalışkan ve Doç. Dr. Müge Akkar Ercan ile birlikte ilçeye gelen mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı 17 yüksek lisans öğrencisi, 4 gün boyunca bölgede incelemelerde bulunmuştu.

DÖŞEMEALTI'NI ARAŞTIRDILAR

17 yüksek lisans öğrencisinin araştırmaları sonucu ilk dönemlerinde hazırladıkları 6 projenin sunumu gerçekleştirildi. Döşemealtı Belediyesi Meclis salonunda Başkan Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Naci Alın ve Meclis üyelerine farklı mahalleler için hazırladıkları 6 projenin sunumunu yapan yüksek lisans öğrencileri ikinci dönem çalışmalarının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

6 PROJE HAZIRLANDI

İlçenin kendine özgü dokusuna zarar vermeden kültürel zenginliklerini koruyarak modern kentleşme anlamında hazırlanan projelerin sunumu için ilçeye gelen öğrenciler Atatürk Caddesi, Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları, Kuzeykent bölümünde kalan toplu yapılaşmanın bulunduğu Palm City konakları, Bademağacı ve Kırkgöz ile ilgili hazırladıkları projeleri tek tek anlattı. Görsel sunum yapan yüksek lisans öğrencileri hazırladıkları proje kitapçığını da Başkan Turgay Genç'e sundu.

Hazırlanın projeler bölgelerin sosyo-ekonomik, kültürel, tarihi dokusuna uygun, modern kent yaşamını doğal hayatla harmanlanmış olması büyük beğeni topladı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yüksek lisans öğrencilerine çalışmaları ve hazırladıkları projeler için teşekkür etti.

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ODTÜ öğrencilerin "Döşemealtı" araştırmaları
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