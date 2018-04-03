Yargıdan son karar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından şehre kazandırılacak bölgenin en büyük parkı niteliğindeki 'Rekreasyon Alanı' için son kararı yargı verdi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi açtığı davayı kaybetti. BAKANLIK VERMİŞTİ TOKİ
tarafından alınmak istenen ancak Fethiye Belediyesi başta olmak üzere tüm STK'ların tepki koyduğu rekreasyon alanının tahsisi Maliye Bakanlığı'nca 49 yıllığına Fethiye Belediyesi'ne verilmişti. Bu alanının Fethiyelilere ve Fethiye'ye gelen misafirlere yeşil alan olarak kazandırılması, hiçbir ticari işletme olmaması için Fethiye Belediyesi geçtiğimiz yıl ihale ederek, rekreasyon alanında çalışma başlatmıştı. Çalışmalar devam ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi, rekreasyon alanını Fethiye Belediyesi'nin elinden almak için dava açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. DARISI İSKELENİN BAŞINA
Mağla 1. İdare Mahkemesi'nin kararı Fethiye'de memnuniyetle karşılandı. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı
, hukuğa her zaman güvendiklerini ve aldığı kararlara saygı duyduklarını söyledi. Saatcı, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin haksız bir uygulaması söz konusuydu. Yargı, alanın Fethiyelilere ait olduğunu gösterdi. Hukuğa saygımız sonsuz. Darısı Fethiye İskelesi'nin başına" dedi. Fethiye Belediye Meclisi alanın ismini Başkan Behçet Saatcı'nın talebi üzerine ilçeye adını veren Şehit Fethi Bey Parkı olarak belirlemişti. YAŞAM ALANI OLACAK
1'inci, 2'nci ve 3'üncü etap sahil bantlarıyla başlayan Fethiye'nin altın gerdanlığı olarak değerlendirilen körfez manzaralı rekreasyon alanı bu karar üzerine Fethiye Belediyesi'ne kaldı. 68 bin metrekarelik alanda yapılacak parkta, 800 metre koşu bandı, 650 metre sahil yolu, 800 metre bisiklet yolu, 5 bin metrekare çocuk oyun alanı, 40 metre çaplı ve 4 metre yüksekliğinde seyir terasları, yel ve su değirmenleri, çeşitli aktivitelerin yapılacağı 3 bin metrekare meydan, 35 bin metrekare yeşil alan, bölgede ilk defa kullanılacak bitkiler, bitki gösteri alanları, biyolojik doğal göletler ve açık hava kütüphaneleri yer alacak.