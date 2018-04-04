Asansöre haciz isyanı

Antalya
'NIN Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki Dostlar Sitesi'nin 352 bin liralık borcu nedeniyle iki bloğun asansörlerinin beyin kartları haczedildi. Yaklaşık 25 gündür mağdur olduklarını belirten site sakinleri, isyan ettikleri işlemin iptali için dava açtı. Dostlar Sitesi'ne, site yönetiminin aldığı kararla mantolama işi yapıldı. Mantolama maliyeti olduğu belirtilen 352 bin liralık borcun ödenmediğini öne süren firmanın taşeronu icra kanalıyla, sitedeki iki apartmanın beyin kartlarını haczettirdi. Avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz eden site sakinleri protesto gösterisi yaptı. YAŞLILAR ETKİLENDİ
Daire sakinleri adına konuşan Sabri Muti, "2 binanın mantolaması için 352 bin liraya anlaşılmış. Yapılan işlem de doğru dürüst yapılmamış. Sigara kağıdı gibi bir şey. Bu borç ödenmeyince ilgili şirket gelip icra yoluyla asansörlerin kartını haczetmiş. Binada oturanların çoğu 80 yaşında. Bina sakinleri olarak rezil olduk" dedi. Aynı binada 16 yıldır oturan Lütfiye Sarıcan da, eşi Hamit Sarıcan'ın koah hastası olduğunu belirterek, "Dün oğlum, babasını kucağında çıkardı. Eve hapsolmuş durumdayız" dedi.