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Müslüme , e de yaşamına yitirdi

'de sulama ine in sürücüsü (29), hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında meydana geldi.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:35
Müslüme hemşire, gölete uçan otomobilde yaşamına yitirdi

Şehir Hastanesi'nde görevli yönetimindeki 33 EKY 94 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 4 metrelik dan yuvarlanarak sulama için kullanılan e uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya gömülen araçtaki Gökdemir'e ulaşamayan ekipler, Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'nden destek istedi.

Uzun süre gölette arama yapan sualtı polisleri, önce otomobile ulaştı. İtfaiye ekiplerinin araçları ile otomobil sudan çıkartıldı, ancak Gökdemir'e ulaşılamadı. Çalışmalar sırasında olay yerine gelen Gökdemir'in yakınları, sinir krizleri geçirdi. Gökdemir'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Sualtı polislerinin yaklaşık 3 saatlik çabasının ardından Gökdemir'in cesedi bulunarak çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökdemir'in cesedi, morga kaldırıldı.

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Müslüme hemşire, gölete uçan otomobilde yaşamına yitirdi
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