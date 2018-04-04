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ki alev aldı

’nın Kozan ilçesinde ki yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:38
Park halindeki otomobil alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak Ersan Arıkan Parkı civarında bulunan Vedat Öten'e ait 31 P 9868 plakalı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın ğını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan aracı uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Polis ekipleri ise yanan aracın etrafını abluka altına alarak güvenlik önlemi aldı. Motor kısmından tutuşan aracın sahibi Vedat Öten ise aracını park ederek bırakıp gittiğini ancak neden yandığını bilmediğini kaydetti.

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Park halindeki otomobil alev aldı
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