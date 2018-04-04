Resimlerle sanat yolculuğu

EĞİTİMCİ-Ressam Kazım Şekerci 'Sanat Yolculuğum' temalı kişisel resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Antalya
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide yağlı boya, kara kalem ve rölyef olmak üzere 70 adet eser sergilenirken, Şekerci kendi yazdığı şiirleri de sergide görücüye çıkardı. ÖMÜR YETTİĞİ KADAR
Sanat merakının öğretmenlik yıllarından başladığını söyleyen Şekerci, "Emekli olalı 19 yıl oldu. Ömrüm yettiği kadar sanat yolculuğuma devam edeceğim" dedi. Çizdiği resimlerinin hepsinin ayrı hikayesi olduğunu belirten Şekerci, kendi çektiği fotoğrafları resmettiğini söyledi. Sergide en dikkat çekici eserlerden biri 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları' oldu. Şekerci, "Cumhurbaşkanlarımızı halkımıza sunmak istedim. En sevdiğim eserlerimden biri" şeklinde konuştu. Sergi, 13 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.