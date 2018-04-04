Şampiyon taç taktı

Antalya
Süper Amatör Ligi'nde şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor, kupasını maç oynamadan aldı. Kınıkspor ile oynaması gereken ancak rakibinin çıkmadığı maç öncesi düzenlenen kupa törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek
ve Konyaaltı Belediyespor Başkanı Ayhan Abay da katıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor futbolcularını ve teknik heyeti tek tek kutladı. Böcek, "Bundan sonrada daha güzel yerlere olacağız" dedi. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra şampiyonluk kupasını futbolcularla birlikte kaldırdı. Futbolculara baklava ikram eden Başkan Böcek, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.