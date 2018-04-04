Şehitler yaşatılıyor

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız Anadolu Lisesi Şehit Muhittin Talha Çalışkan Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Okulda kütüphanenin açılmasının çok önemli olduğunu ancak kütüphaneden istifade etmenin daha da önemli olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, okulun eski öğrencilerinden Afrin'deki operasyonda şehit olan Muhittin Talha Çalışkan'ın adının kütüphaneye verilmesini çok anlamlı bulduğunu, bunun güzel bir vefa örneği olduğunu belirtti. ŞEHİDİN ADI YAZIYOR
Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu daha sonra açılışını yaptığı kütüphanede incelemede bulundu. Hayırseverler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla yaklaşık dört bin kitaptan oluşan kütüphaneye Vali Karaloğlu ve eşi de Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Mustafa Kutlu, Rasim Özdenören, Necip Fazıl Kısakürek
gibi yazarlara ait 100 kitap bağışladı. Kütüphanede en çok dikkat çeken kitap ise Şehit Muhittin Talha Çalışkan'ın lise yıllarında okuduğu ve kapağında adının yazdığı Kuran-ı Kerim oldu. Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu kütüphanenin hazırlanmasına emek veren öğrencilere teşekkür belgelerini verdi. 600 FİDAN DİKİLDİ
Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteğiyle Keklicek mevkisinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Antalya
Milletvekili Mustafa Köse, Kaymakam Erol Tanrıkulu, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Hatıra Ormanı'na 600 badem fidanı dikildi.