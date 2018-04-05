Antalya’da Paris rüzgarı

DÜNYACA ünlü moda tasarımcısı Paris Hilton Antalya'da podyuma çıkacak. Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dosso Dossi Fashion Show, The Land of Legends Theme Park ortaklığında 7-12 Haziran 2018'de Antalya'da gerçekleştirilecek. Defilede podyumda yürüyecek ilk isim Paris Hilton olacak. Hilton, defilede dört ayrı kıyafet sergileyecek. Hilton, özel olarak hazırlanacak podyumda yaklaşık 50 mankenle yürüyecek.

ANTALYA'YA ÖVGÜ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paris Hilton, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti. Yapılan teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini kaydeden Paris Hilton, "Antalya'da olacağım için çok mutluyum. Hem iş hem tatil fırsatı bulacağım" ifadesini kullandı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da bu yıl da çok iddialı olduklarını belirterek "Uzunca süre konuşulacak bir şova hazırlanıyoruz. İlk meleğimiz Paris Hilton oldu. Yakın bir zamanda yeni isimlerimiz de netleşecek" değerlendirmesinde bulundu.