AÜ personeli Nalınlar ile kahkahaya boğdu

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Personel Tiyatro Topluluğu, 'Nalınlar' oyununu sahneledi. Necati Cumalı'nın yazdığı ve Erkan Altay'ın yönettiği 'Nalınlar' tiyatroseverleri güldürürken, ayakta alkışlandı. Yönetmen Erkan Altay, "Antalya'daki alternatif tiyatro eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmak gurur verici. Amatör olan ekibimiz profesyonel oyunlar sahneleyerek çıtasını yükseltmeye devam ediyor" dedi. Altay, oyunu 11 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak Antalyalı tiyatro severler için tekrar sahneleyeceklerini belirtti.

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