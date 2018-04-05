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personeli ile kahkahaya boğdu

Giriş Tarihi: 5.4.2018
AÜ personeli Nalınlar ile kahkahaya boğdu

Üniversitesi () Personel Tiyatro Topluluğu, '' oyununu sahneledi. Necati Cumalı'nın yazdığı ve 'ın yönettiği 'Nalınlar' tiyatroseverleri güldürürken, ayakta alkışlandı. Yönetmen Erkan Altay, "Antalya'daki alternatif tiyatro eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmak gurur verici. Amatör olan ekibimiz profesyonel oyunlar sahneleyerek çıtasını yükseltmeye devam ediyor" dedi. Altay, oyunu 11 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak lı tiyatro severler için tekrar sahneleyeceklerini belirtti.

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AÜ personeli Nalınlar ile kahkahaya boğdu
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