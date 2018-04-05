Burdur'da Yıldızlar Dart Turnuvası

Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonda yapılan turnuvaya kızlarda TOBB Ortaokulu, Çeltikçi 75'inci Yıl Ortaokulu, Bahçeşehir Ortaokulu, Çeltikçi İmam Hatip Ortaokulu, Hüsnü Bayer Ortaokulu ve Karamanlı İmam Hatip Ortaokulu katıldı. Erkeklerde ise Karamanlı Gazi Ortaokulu, Hüsnü Bayer Ortaokulu, Çeltikçi İmam Hatip Ortaokulu, Karamanlı İmam Hatip Ortaokulu, Çeltikçi 75'inci Yıl Ortaokulu, TOBB Ortaokulu ve Bahçeşehir Ortaokulu katıldı. Turnuvada erkeklerde Çeltikçi İmam Hatip Ortaokulu birinci, Çeltikçi 75'inci Yıl Ortaokulu ikinci, Karamanlı İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Kızlarda ise Çeltikçi 75'inci Yıl Ortaokulu birinci, Karamanlı İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Çeltikçi İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Birinci olan takımlar bölge finallerinde Burdur'u temsil edecek.

Dart Federasyonu İl Temsilcisi Davut Aksu, "Geçen yıla göre bu yıl dart sporuna ilgi daha fazla. Bölge finallerinde ilimizi temsil edecek takımlara başarılar diliyorum" dedi.