CHP’nin algısı sınıfta kaldı

Antalya'NIN Manavgat ilçesinde Türkbeleni Mesire Alanı ile ilgili CHP'nin hileli fotoğrafla yaptığı algı operasyonu çöktü. Manavgatlıların fotoğrafla kandırılması tepki çekti.

ALEVLER KÜL ETMİŞTİ

SABAH muhabirleri CHP Manavgat İlçe Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden partililerine duyuru yaptığı fotoğrafın aslına ve bölgenin yangın anındaki fotoğrafına ulaştı. Türkbeleni'nde Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ANTEPE tarafından ağaç katliamı yapıldığı ileri sürülen bölgedeki ağaçların 2013 yılındaki yangında tamamen yandığı tespit edildi. Bölgede o dönem bulunan yapay şelale civarındaki ağaçların yangın anındaki görüntüsü CHP'nin paylaştığı fotoğraf karesi ile bire bir örtüşmesi dikkat çekti. Bu durum 'Ağaç katliamı yapılıyor' iddialarını çürütmeye yetti. Yapılan algı operasyonu tepki topladı.

DEVRİM KÖK ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen, ofisine kilit vuran ve mahkemelerin seçim çalışmasındaki borçları ödemeye mahkum ettiği CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, "Bölgedeki ağaçların ANTEPE İnşaat AŞ tarafından mesire alanı yapma gerekçesiyle sökülüyor" açıklaması ile ortaya çıkması yadırgandı. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasına tepki toplantısına katılan Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın Ilıca'ya yapılacak cezaevini gündeme getirmesi de şaşkınlık yarattı.