Gençler kitap okudu

Cumhuriyet Parkı'nda bir araya gelen TÜGVA üyeleri kitap okuma etkinliği yaptı. Kitap okuma alışkanlığına dikkati çekmek amacıyla yapılan etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.

TÜGVA Burdur Şube Başkanı Ahmet Arvasi Günel, "Bizler ilk ayeti 'Oku' emriyle başlayan bir ümmetin gençliği olarak okuma alışkanlığına dikkati çekmek istiyoruz. Kitap bazen bugüne, bazen geçmişe, bazen bir yabancıya, bazen de kendimize ışık tutmaktır. Kitap bu bakımdan birçok aleme uzanan boyutuyla da küçük bir nesnedir. Merak ve ilgi duygusuyla sarıldığımız, bilgi edindiğimiz ve düşünce dünyamıza bir tuğla daha eklediğimiz kitap ve kitap okuma eylemi onun için ciddi bir iştir. Bu sebeple sizlere boş vakitlerinizde kitap okuyun demiyorum. Zira kitap okuyanlar çok boş vakitleri olduğu için kitap okumamaktadır. Biz istiyoruz ki kitap okumak günlük bir faaliyetiniz olsun. Okumaya gerektiği önemi verelim" dedi.

Kitap okuma konusunda farkındalık oluşturarak kütüphaneleri hayatın içine almak istediklerini vurgulayan Günel, "Vakıf olarak üyelerimize okuma alışkanlığını yerleştirebilmek için her il temsilciliğimizde Kitap Kahvelerimiz, her yaş seviyesine uygun kitap okuma ve tahlil grupları ile hemen her projemizde katılımcıların tamamlaması gereken kitap listeleri bulunmaktadır" diye konuştu.