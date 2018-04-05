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İstismara moda tepkisi

Giriş Tarihi: 5.4.2018
İstismara moda tepkisi

AntalyaLI modacı Sıla Uysal tarafından organize edilen 'Çocuk İstismarına Sessiz Kalma' gecesi, iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Ürün tanıtımının olmadığı, sadece çocuk istismarına dikkat çekmek amaçlı üzerlerinde mesajlar ve istismar haberlerinin gazete kupürlerinin basılı olduğu siyah elbise giyen 12 manken, ellerindeki çocuk istismarı haberlerinin yayımlandığı gazete sayfalarını da buruşturup podyuma konulan varilin içine attı. 8 kadın, 4 erkek mankenin podyuma çıktığı gecede çocuk istismarına dikkat çeken mesajlar verildi.

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İstismara moda tepkisi
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