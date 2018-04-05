Köpeğe çarpan sürücü kaçtı

ISPARTA'DA bir sürücü önüne çıkan köpeği ezdikten sonra kayıplara karıştı. Aynı sokakta bulunan bir çocuk da ezilmekten son anda kurtuldu Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma (ISHAYKO) Derneği Başkanı Dodo Bokroua'ya ait Coşkun isimli köpek, çocuklarla sokakta oynadığı sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç tarafından kovalanmaya başladı. Sokakta bulunan çocuklar ezilmekten kıl payı kurtuldu. Sürücü, köpeği ezdikten sonra kaçtı. Köpeğin ayağında bir kırık bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Önder Durmuş da, "Trafik sigortaları kapsamında, hayvanlar bir veterinere getirildiyse geri ödemesinin olduğunu hatırlatırım. Maddi bir külfeti yok. Lütfen, hayvanları olduğu yerde bırakmayın" dedi.

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