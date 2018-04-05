Lüks yatlar yandı

Dünyanın önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de sabah saatlerinde çıkan yangında 2 tersane kül olurken bir tersanenin ise yarısı alevlerden etkilendi. Dumanların kentin dört bir yanından görüldüğü yangın, yapımı devam eden 2 yat ve 1 tekneyi de kül etti. Zararın 50 milyon doları geçebileceği hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kenti alarma geçiren yangında alevler 1.5 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışması 4 saatte yapıldı.

ALARM VERİLDİ

Kenti alarma geçiren yangın, saat 09.30 sıralarında, tekne kiralama, bakım ve onarımı yapan bir tersanede yapımı süren bir yatta belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin bir anda yükselmesinin ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarm verdi. Serbest Bölge içindeki diğer işletmelerde çalışanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Alevler daha sonra yine yapımı devam eden ikinci bir yata sıçradı. Tersane içindeki 3 farklı hangara yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile polis TOMA aracı ile müdahale etti.

60 ARAÇ 200 İŞÇİ GÖREV ALDI

Alevlerin tüm bölgeye yayılmaması için itfaiye kentin 12 ayrı noktasında bekleyen tüm araçlarını yangına yönlendirdi. 60 araç ve 200 işcinin müdahale ettiği yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı. Emniyet kimyasal patlamalara karşı bomba uzmanı ekiplerini yangın sahasında görevlendirdi. 4 ambulans ile 12 sağlık çalışanı bölgede acil duruma karşı bekletildi. Soğutma çalışması ise 4 saat sürdü. Yangında yapımı devam eden biri 30 metre, diğeri 25 metre uzunluğunda 2 yat ile 10 metre uzunluğunda bir tekne tamamen yandı. Tekne ve yatların önümüzdeki mayıs ayında sahiplerine teslim hazırlıklarının yapıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Serbest Bölge AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yangının tekne kiralama, bakım ve onarımı yapan bir tersanede çıktığını söyledi. Yangının yapımı devam eden bir teknede başladığını belirten Gürses, "Teknenin iç bölümünde başlayan yangın büyüyerek tersane içine sıçramış. Ardından bakım ve onarım için getirilen diğer bir tekneye sıçradı. Can kaybımız yok. Tek tesellimiz bu" dedi. Yangının çıktığı firmada dumandan etkilenen işçilerden Şükrü Erdoğan, depoda ahşap tekne yapımıyla uğraştıklarını söyledi. Deponun çelik bölümünde çalışırken, ahşap bölümünde dumanların yükseldiğini gördüklerini belirten Erdoğan, "Oraya koştuk, yangına müdahale etmeye çalıştık ama bir şey yapamadık. Sonuç bu. İtfaiye ve ambulans geldi" ifadelerini kullandı.