MAKÜ Spor kupasına kavuştu

MAKÜ Spor sezonun son maçında Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaştığı ve Abdullah İnan, Lütfi Oral, Osman Genç hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Burdur Belediyespor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 4-0 yenerek play-off grubunu namağlup şampiyon tamamladı.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan MAKÜ Spor'a şampiyonluk kupası Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım tarafından verildi. Maçı MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da izledi.

MAKÜ Spor, Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda 15 Nisan Pazar günü Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile Bölgesel Amatör Ligi'ne terfi maçı oynayacak.