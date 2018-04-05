Sabahat teyze gülüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde Sabahat Büyükyıldız ve babası Mehmet Çayır'ın 2 ay önce yanan evi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onarıldı. Yeni evlerinde yüzleri gülen baba ve kızının mutlulukları gözlerinden okundu. Yangın geçtiğimiz Ocak ayında Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi 127 Sokak üzerinde bulunan 2 odalı bir evde meydana geldi. Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız'ın oturduğu 2 gözlü ev, kısa sürede içindeki eşyalarla birlikte küle döndü. Eşini 5 yıl önce kaybeden ve babasının yanında kalan Sabahat Büyükyıldız her şeyini yangında kaybettiği odanın içerisine girerek feryat etti.

İMDADA DEVLET YETİŞTİ

Evinin onarılması karşısında büyük sevinç yaşayan Sabahat teyzenin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Yeni evinde daha rahat bir hayat yaşayacağını ifade eden Sabahat Büyükyıldız, "Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yanan ev geri geldi" dedi. Baba Mehmet Çayır ise, "Her şeyimizi kaybetmiştik. Devletimiz sayesinde şimdi çok iyiyiz" dedi.

HAYALİNDEKİ GİBİ EV OLDU

Konunun medyada yer almasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, acılı ailenin evini onardı. Evin yanan bölümüne ve diğer tarafına yeni çatı yapıldı, ayrıca tuvalet ve banyo da ilave edildi. İçerisine su ve elektrik sistemi döşenen evin çatısı ise Sabahat Büyükyıldız'ın hayalindeki gibi yapıldı.