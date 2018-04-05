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Yörüklerden türkü gecesi

’nın Manavgat ilçesinde Yörük kültürü yaşatıldı

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Yörüklerden türkü gecesi

Antalya'nın tarafından Yörüklerin Türküsü Gecesi etkinliği düzenlendi. 'nde düzenlenen gecede, Köktürkler Türk Halk Müziği Topluluğu izleyenlere muhteşem bir Yörük gecesi yaşattı. Ercan Günay'ın koro şefliğini yaptığı geceye, Manavgatlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede yöresi başta olmak üzere çeşitli yörelerden sevilen 17 türkü seslendirildi. Gecede ayrıca, halk oyunları gösterisi de büyük beğeni topladı.

TÜRK ROBOTU ÖDÜLLE DÖNDÜ
Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi'nin 12 öğrencisi, ABD'nin Chicago kentinde First Vakfı'nın düzenlediği First Robotics Competition (FRC) Yarışması'nda, insansız eşya taşımada kullanılabilen 'Raven' adlı robotla iki ödül kazandı.

DUVARA TIRMANIYOR
Öğrenciler, tüm sektörlerde kullanılabilecek insansız eşya taşımacılığı yapabilen bir robot tasarladı. Öğrenciler robota 'Raven' (Kuzgun) adını verdi. 6 haftalık süreçte tüm mekanik, elektronik ve yazılımları öğrenciler tarafından hazırlanan 54 kilo ağırlık, 135 santimetre yükseklikteki düz duvara tırmanabilme özelliğine de sahip robot, 7 bin takımın katıldığı FRC'de 'Highest Rookie Seed' (En Yüksek Skor Ödülü) ve 'Rokkie All Star' (En İyi Çaylak Takımı) ödüllerini almayı başardı.

GURUR YAŞADILAR
Alihan Kılınç, Ezgisu Ünal, Mustafa Tuna Çelebi, Alkım Doryan, Alper Cici, Özgür Toktaş, Ece Nil Polat, Erenay Açık, Alin Doryan, Sena Çetin, İrem Eryılmaz ve Sude Sağlan'dan oluşan takım, iki ödül almanın yanı sıra İstiklal Marşı'nı çaldırmanın da gururunu yaşadı.

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Yörüklerden türkü gecesi
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