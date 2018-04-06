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410 bin 970 lira para cezasıyla aranan şahıs yakalandı

'da karşılıksız çek düzenlemek suçundan 410 bin 970 lira para cezası alan şahıs yakalandı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:30
410 bin 970 lira para cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri karşılıksız çek düzenleme suçundan 3 ayrı dosyadan 410 bin 970 lira para cezası alan İsmail P.'nin Adana'da olduğunu belirledi. Polis bir süre yaptığı çalışma sonunda İsmail P.'nin bulunduğu adresi belirleyerek buraya operasyon yaptı. Bir tarım firmasında polis tarafından yakalanan İsmail P., emniyete getirilerek işlemleri tamamlandı. İsmail P. para cezasını ödeyemediği için önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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410 bin 970 lira para cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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