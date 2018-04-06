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İlk etap açılıyor

, Projesi’nin ilk etabını bu ayın sonunda hizmete açmayı planlıyor

Giriş Tarihi: 6.4.2018
İlk etap açılıyor
Antalya'nın 'nde Belediye şirketi ANTEPE tarafından yürütülen Konyaaltı Sahili Projesi çalışmaları tam gaz ilerlerken, bazı etaplarda sona gelindi. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, varyant, Beach Park'ın belli bir kısmı ile Sealife-Boğaçayı köprüsü arasındaki bölümün Nisan ayı sonunda halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

ALT YAPI TAMAMLANDI
Yaz sezonuna yenilenen yüzüyle girecek sahilin alt yapısı yüzde 100 tamamlandı. Üst yapı çalışmaları kapsamında ticari ünitelerin karkas yapısı tamamlanırken, oyun ve spor alanlarının montajı yapılıyor. Konyaaltı Sahili'nin benzersiz manzarasının en güzel seyredildiği varyant üzerinde bulunan yol ve kaldırım doğal taşlarla kaplandı. Konyaaltı Sahil Proje alanından sökülen ve Kepez Santral Kentsel Dönüşüm alanında bakıma alınan ağaçlar da tekrardan projede kullanıldı. Ağaçlar sahiplerinin isimlerinin yer aldığı plakalarla dikiliyor.

DAHA YEŞİL OLACAK
Proje öncesi 12 bin 600 metrekare olan sahildeki kapalı alan, metrekare olarak yarıya düşürülecek. Kapalı alanların azalmasıyla bu alanlar yeşil alan olarak düzenlenecek.
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İlk etap açılıyor
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