Kepez Kitap Fuarı’nda etkinlikler yapılıyor

Antalya
Kepez Belediyesi'nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Kepez Kitap Fuarı, söyleşiler, imza günleri ve yazarlarla devam ediyor. Kepez Kitap Fuarı, her yaştan okuyucuya da hitap ediyor. Farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşlar, akademisyenler, alanında uzman tarihçiler, televizyon dünyasının sevilen isimleri, herkesin kendine göre bir kitap, yazar ve konu bulabildiği kitap fuarında yediden yetmişe herkes kitap için bir araya geliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu fuar sadece kitaplardan ibaret değil. Onlarca yayınevinin sunduğu binlerce kitabın yanı sıra bu fuar aynı zamanda bir kültür sanat festivali olarak sürüyor" ifadelerini kullandı.