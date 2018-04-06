SDÜ’den iki tarihi öneme sahip kitap

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ
) Yayınları, Isparta
kent belleği ve kültürel hazinesi için iki belgesel kitap bastı. Çelebiler Mahallesi'nde yoğunlaşan, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden gelen yapıların belgelendirilmesi, korunması, gelecek nesillere aktarılması için bir dizi reform önerilerinin bulunduğu, fotoğraf ve haritalarla desteklenen eserlerin tanıtımı yapıldı. SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı "Eserlerin, değerlerimizin kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması anlamında artı değer ve fayda üreteceğine dair umudum var" dedi.