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’den iki tarihi öneme sahip kitap

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
SDÜ’den iki tarihi öneme sahip kitap
SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi () Yayınları, kent belleği ve kültürel hazinesi için iki belgesel kitap bastı. Çelebiler Mahallesi'nde yoğunlaşan, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden gelen yapıların belgelendirilmesi, korunması, gelecek nesillere aktarılması için bir dizi reform önerilerinin bulunduğu, fotoğraf ve haritalarla desteklenen eserlerin tanıtımı yapıldı. SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı "Eserlerin, değerlerimizin kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması anlamında artı değer ve fayda üreteceğine dair umudum var" dedi.
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SDÜ’den iki tarihi öneme sahip kitap
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