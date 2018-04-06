Suç örgütüne 13 tutuklama

Antalya
merkezli 7 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 53 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Gözaltına alınanların 28'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen
25 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 Mart'ta 53 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda çok sayıda silah ve çek ele geçirilmişti. DOSYALARI KABARIK
Örgüt üyelerinin, Alaattin Çakıcı
'nın Bolu ve Kırıkkale
cezaevlerinde bulunduğu süreçte yasa dışı faaliyetlerine devam ettikleri, Çakıcı'dan avukatları ve ziyaretçileri aracılığıyla talimat aldıkları öne sürülmüştü. Suç örgütü üyelerinin, bir yıl içinde Çakıcı'nın tedavi edilmediği bahanesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı eylem gerçekleştirdikleri, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'nin mali işler müdürünü silahla yaraladıkları, Kırıkkale Keskin Cezaevi'nin ikinci müdürünü darbederek ayaklarını kırdıkları, örgüt içi hesaplaşmalar nedeniyle eski örgüt mensuplarını ayaklarından vurdukları, bu görüntüleri de internetten paylaştıkları iddia edilmişti.