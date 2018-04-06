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Üniversite öğrenci buluşması

’da 18’inci Üniversite Tanıtım ve Eğitim , 52 üniversitenin katılımıyla açıldı. 3 gün açık kalacak olan fuara bu yıl 20 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Üniversite öğrenci buluşması
Antalya'DA Yüksek Öğretim ve Tanıtım Günleri (YÖTGEF), Cam Piramit Sabancı Kongre Merkezi'nde başladı. 52 üniversitenin katıldığı tanıtım günlerinde akademi dünyası, öğrencilere kendilerini tanıtıyor. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra aileler de ilgi gösteriyor. n amacının üniversitelerle öğrencileri bir araya getirip doğru üniversite ve meslek seçmelerine yardımcı olmak olduğu belirtildi.

3 GÜN BOYUNCA AÇIK OLACAK
Akademisyenlerin meslek ve eğitim konularında konferanslar düzenleyeceği tanıtım günlerinde, nano teknoloji, tıp ve mühendislik, sınava hazırlanma ve seçim kararları, burs gibi konular konferanslarda işlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu fuar 3 gün boyunca 10.00 ile 17.30 saatleri arasında açık olacak. Fuara 20 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
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Üniversite öğrenci buluşması
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