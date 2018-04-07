AKKDER 13 yaşında

Araç Kiralama Kuruluşları Derneği 13'üncü yılını, geleneksel sezon öncesi moral yemeği ile kutladı. Yemeğe İstanbul Ticaret Odası Başkanı İlhan Yılmaz, Renault, Antoto, Opet yetkilileri ve AKKDER
üyeleri katıldı. Yemekte konuşan AKKDER Başkanı Ergün Akça, etkinliğe destek veren otomobil firmalarına teşekkür etti. KONFEDERASYON MÜJDESİ
Sezon açılışının yapıldığını dile getiren Başkan Akça, "Federasyon sürecimizi tamamladık ve şimdi konfederasyon için çalışıyoruz. İstanbul ve İzmir'de bu yıl Rent A Car sektörü Ticaret Odası ve meslek örgütleri kuruldu. İlk Antalya
'da biz kurmuştuk. Bu sene İstanbul ve İzmir de devreye girdi. Bu sistemin Türkiye'nin bütün illerine yayılmasını istiyoruz" dedi. Yemekten sonra katılımcılara plaket verildi.