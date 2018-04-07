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ATSO bugün sandık başında

Giriş Tarihi: 7.4.2018
ATSO bugün sandık başında
Antalya iş dünyasının en büyük kuruluşu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) seçim günü geldi. Antalya Ticaret Borsası'nda da (ATB) yeni dönem başladı. ATSO'da bugün oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık 22 bin üye, 49 meslek komitesinde sandığa gidecek. Seçimde Davut Çetin, Ali Bahar, Güray Parlak ve Deniz Karataş yarışacak. Seçimde 49 meslek komitesinde, 271 komite üyesi ile 111 meclis üyesi seçilecek.

ATB'DE GÖREV ÇANDIR'IN
ATB ise, organ seçimlerinin ikinci aşaması olan yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği seçimi için sandık başına gitti. Ali Çandır, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Halil Bülbül, Süleyman Ersan, Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan ise yönetim kurulu asil üyesi olarak sandıktan çıktı.
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ATSO bugün sandık başında
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